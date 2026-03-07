七回に１点を勝ち越して歓喜するＥＮＥＯＳの選手たち＝神宮社会人野球の第８０回東京大会は７日、東京・神宮球場など３球場で開幕して１次リーグ６試合が行われた。神奈川からはＥＮＥＯＳがＡ組で初戦に臨み、３─２で西濃運輸を下した。ＥＮＥＯＳは１−２の七回２死一、二塁から川口が右越えの適時二塁打を放って勝ち越した。先発の左腕加藤は７回２失点と試合をつくった。第２日は８日、１次リーグ６試合が行われる。Ｅ