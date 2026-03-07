侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１＝カブス）がＷＢＣ１次ラウンドＣ組の日本―韓国戦（東京ドーム）で反撃の一発を放った。３点ビハインドの３回、先頭・大谷翔平（３１＝ドジャース）が四球で出塁。一死二塁となって打席が回った鈴木は、フルカウントから韓国先発コ・ヨンピョの１３７キロのツーシームをフルスイングで仕留める。高々と舞い上がった打球は侍ジャパンファンが詰めかけた右翼スタンドへ一直線で飛び込む２ラ