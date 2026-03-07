７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が東京・浅草花やしきでデビュー３周年イベント「浅草飴やしき」（５月１日〜８日）を開催することが７日、発表された。アトラクションや縁日、フード、装飾に至るまで、園内全体をＣＡＮＤＹＴＵＮＥがジャックする。イベントは、午後５時〜午後１０時までの特別夜間営業で開催され、入場口のメイン看板をくぐると、バースデーソングの「ＨＡＰＰＹＢＯＵＮＣＥＢＩＲ