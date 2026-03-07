格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、東京・有明アリーナ）で、秋元強真（１９）が元ベラトールバンタム級王者のパッチー・ミックス（３２＝米国）に圧巻のＫＯ勝ちを収めた。１ラウンド（Ｒ）から秋元は自らのペースで試合を運ぶ。開始早々、組み付こうとするミックスをさばいてテークダウンを許さない。その後も?自称・非常勤講師?こと青木真也から組みの個人指導を受けた成果か、ミックスに組みを許さず。ラウンド終