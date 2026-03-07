【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ・ゲーム・舞台などでマルチに活躍する声優アーティスト・前島亜美。昨年は2度のワンマンライブを開催したほか、自身も声優として出演するTVアニメのタイアップ曲を2クール連続で担当するなど、声優アーティストとして着実に注目度を高めている。そんな前島亜美の新曲「Fly Again!!」が、TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のOPテーマに決定した。今年4月よりTBSほかにて