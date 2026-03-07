◆春季教育リーグ巨人６―９オイシックス（７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の平山功太内野手（２１）が７日、先頭弾から２打席連発に右翼フェンス直撃の三塁打を放ち３打数３安打３打点をマークした。教育リーグ・オイシックス戦に「１番・左翼」で出場。支配下昇格に向けて結果を残し「素直にうれしいですが、まだ開幕していないので、開幕に本調子を持っていけるように頑張りたい」と控えめに喜んだ。大田２軍