◆バスケットボールＢ１リーグ第２４節レバンガ北海道１００―９８横浜ＢＣ（７日・横浜アリーナ）Ｂ１東地区のレバンガ北海道が横浜ＢＣに１００―９８で勝利。日本代表のＳＧ富永啓生がチームトップ２８得点で逆転勝利に導いた。１万２６９９人の観客が詰めかけた完全アウェーの舞台で、レバンガ北海道が貴重な白星を手にした。左手親指の骨折で戦列を離れていたＰＦケビン・ジョーンズ主将が復帰初戦で１８得点。トーステ