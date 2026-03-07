◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの鈴木誠也外野手が「３番・中堅」で先発出場。０―３の１回１死二塁で右翼スタンドへ豪快な２ランを放って反撃した。自身初のＷＢＣ弾となり、ダイヤモンドを回りながらガッツポーズを繰り出した。２３年ＷＢＣではメンバー入りするも、左脇腹の負傷で大会直前に無念の辞退。強化試合を除くと、誠也が侍ジャパンの一員として本塁打を放ったのは２１年８