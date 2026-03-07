◆オープン戦オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム）巨人の坂本勇人内野手が「６番・三塁」で先発出場し、３打数１安打で実戦４試合連続ヒットをマークした。０―３の２回１死で迎えた第１打席で、オリックス先発・九里の２球目内角チェンジアップを左前へ運んだ。例年は３月中旬ごろから開幕に向けて状態を上げる傾向にあるが、２０年目の今年は春季キャンプから一貫して好調ぶりを示している。例年の同時期と比較した