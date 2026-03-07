◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本-韓国(7日、東京ドーム)野球日本代表「侍ジャパン」の菊池雄星投手が韓国戦に先発しました。ともにここまで1勝ずつで迎えた直接対決。初回、2者連続安打を浴びると、3番のイ・ジョンフ選手にレフト前へタイムリーを献上。積極的に打ちにくる韓国に対して、わずか5球で先制を許しました。その後、2アウトとしますが、6番のムン・ボギョン選手には左中間への打球を打たれ、