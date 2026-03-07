ミラノ・コルティナパラリンピックは７日、アルペンスキー女子滑降（立位）で、ロシア代表のワルワラ・ウォロンチヒナ選手が銅メダルを獲得した。ロシアの選手が国を代表してメダルを獲得するのは２０１４年のソチ冬季大会以来となる。ロシアの選手は組織的なドーピング問題や２２年に始まったウクライナ侵略を受けて、これまで中立選手としての出場しか認められてこなかった。ウォロンチヒナ選手は、「初めてのメダル獲得でと