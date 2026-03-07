「オープン戦、オリックス８−０巨人」（７日、京セラドーム大阪）オリックス自慢の安打製造機・太田椋内野手（２５）がオープン戦から好調だ。この日は初回無死二塁の好機で、巨人の新戦力マタから技ありの先制右前適時打を放ち、続く二回２死二塁でも中前適時打。持ち前の勝負強さが光った。「今日はボールの見え方も徐々に良くなっている感じがあった。もっともっと状態を上げていけるようにしたい」。気は早いが、今オー