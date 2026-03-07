3月7日、ハピネスアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第24節GAME1が開催され、アルバルク東京が長崎ヴェルカと対戦した。 A東京は前日の6日、今シーズンチームをけん引してきた大黒柱のライアン・ロシターとチェイス・フィーラーのインジュアリーリスト（IL）登録を発表。代わりにブランドン・デイヴィスがILから復帰し、千葉ジェッツからマイケル・