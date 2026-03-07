4月25日、26日にZepp Sapporoにて開催されるNOISEMAKER主催イベント『NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES. 2026』の、タイムテーブルが公開された。 （関連：The BONEZ、JUBEE、NOISEMAKER……“コラボの名手”としてのKj今もなお挑戦を続けるチャレンジャーとしての姿） あわせて、オープニングアクトとしてTattletale、WORSTRASHの出演も発表。今回の発表にて、出演アーティスト全組が出揃