TVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』第2期が10月よりテレ東系列ほかにて放送されることが決定し、あわせてティザービジュアルが公開された。 参考：『ミルキー☆サブウェイ』亀山陽平のルーツとは？バッグス・バニーなどの“原点”を明かす 殺し屋専用のホテルを舞台に、決して『NOと告げない』コンシェルジュを中心に織り成す人間ドラマを描いた、田島青による同名コミックをTVアニメ化