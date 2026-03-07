気象庁によりますと、日本付近は、西高東低の気圧配置となっていて、東京地方は、おおむね曇りとなっているということです。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 7日（土）～10日（火）1時間ごとの雪雨シミュレーション きょう（７日）は、寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、曇りで、夜遅くは雨や雪の降る所があるということです。 あす（８日）は、高気圧に次第に覆われますが、寒気や気圧の