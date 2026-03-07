死ぬまでみんなの分のご飯を炊くって決まっているのよ▶▶この作品を最初から読む「家業を継ぎたいから実家のそばに住んで欲しい」。そんなプロポーズを受け、苦労をすると分かっていたけれど、立花つくしは3代続く布団屋さんの長男・ひろしと結婚。だまし討ちのようにして敷地内同居がはじまり、毎日母屋で義母と調理をし、食事を摂ることに。嫌味な義母は近所の人を巻き込んで「不妊の嫁」と責め立て、大切にしていた