¡ÎJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè£µÀá¡ÏÀéÍÕ £²¡Ý£± Çð¡¿£³·î£·Æü¡¿¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥ÊÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤¦¤¨¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤ì¤Ð¡¢¡È¤¿¤À¤«£±¾¡¡¢¤µ¤ì¤É£±¾¡¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸½¾ì¤Ç¤Ï¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥¸¥§¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤­¤Ê°ÕÌ£¤Î»ý¤Ä¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈá´ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤ÎPKÉé¤±¤ò´Þ¤á£´Ï¢ÇÔ¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤¬¡¢Çð¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£2009Ç¯¤ÎJ2¹ß³Ê¤«¤é¿ô