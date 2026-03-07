【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ちゃんみなが、新曲「Let you go feat. HIROTO（INI）」を自身のデビュー10周年イヤーのスタート日となる3月8日0時に配信リリースする。 ■ちゃんみなのキャリア初期からともに時間をすごした西洸人と共演 ちゃんみなのキャリア初期から、バックダンサーとしてともに時間をすごし、ちゃんみなの代表曲のひとつでもある「Angel」のMVでの共演など関係性の