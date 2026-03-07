野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表の鈴木誠也外野手は7日、東京ドームでの韓国代表戦に「3番中堅」で先発出場。初回の第1打席に2ラン本塁打を放った。 ■嫌な空気を振り払う、値千金の一打 侍ジャパンは初回の立ち上がり、先発の菊池雄星投手がまさかの3失点。劣勢で幕を開けるが、鈴木の一打ですぐさま反撃に転じた。3点ビハインドで迎えた初回の第1打席。1死