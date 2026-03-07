「今回の写真集は、背伸びしていない “飾らない自分” をそのまま詰め込みたいと思っていました。キラキラした瞬間も、ちょっと大人っぽい表情も、無邪気な笑顔も、全部が “今の私の本当” 。そんな想いをこめて、タイトルも決めました」等身大の自分を残すために訪れたのは、古きよきヨーロッパの街並みが残る郷愁の国・ポルトガル。「ポルトガルは以前から素敵だなと思っていたんです。歴史ある建物と青い空、海の景色がすご