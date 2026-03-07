中国広東省深セン市のスーパーマーケットで「1人分」として販売されている食材が、中国のネットユーザーの間で注目を集めている。地元メディアの5日の報道によると、最近、同市在住のネットユーザーから「あるスーパーが肉を『1人分』に小分けして販売している」との投稿があった。投稿では「ちょうどいい量で、あらかじめ切り分けられていて必要な分だけ買える。便利な上、食品ロスの防止にもつながる」などと紹介され、この情報