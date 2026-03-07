ABCテレビは、7日放送の『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（毎週土曜前9：30※関西ローカル）でレギュラー出演する元内閣官房参与で京都大学大学院教授の藤井聡氏について、出演を見合わせたことを伝えた。【写真】仮想通貨“SANAE TOKEN”に言及した高市早苗首相番組では、高市早苗首相（自民党総裁）の名前が入った暗号資産（仮想通貨）「SANAE TOKEN」について報道。藤井氏や起業家の溝口勇児氏のコメントを紹介