◇明治安田J1百年構想リーグ第5節東京V0―2鹿島（2026年3月7日メルカリスタジアム）東京Vは鹿島に敗れ、今季初連敗を喫した。前半にセットプレーから2失点。後半は持ち直した部分もあっただけに、城福浩監督は「前半はなかなか相手陣に入らせてもらえず、まだまだ足りないものがたくさんあると感じたゲームだった。我々は後半になってもペースが落ちないという自信はある。前半をどう過ごしていくかという課題が特に鮮明