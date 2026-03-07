元NHKアナウンサーでフリーの中川安奈（32）が7日、自身のインスタグラムを更新。新調した私服ファッションコーディネートを投稿した。「ぽかぽか陽気だったので、着るのを楽しみにしていたベビーピンクのニットとヴィンテージデニムでお出かけです」とつづり、胸元を大胆に露出したボディーライン際立つVネックのピンクニットにデニム姿をアップした。さらに「ブーツも新調」と黒いブーツも披露した。また、秘密も1つ明かした。「