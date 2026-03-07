タレントの汐崎琴音(18)が6日までに自身のインスタグラムを更新。思い出の「甲子園チアガール姿」を公開した。 【写真】スタンドで仲間たちと…みずみずしい青春のひとコマ 「リクエスト多かったチアの時の写真」とつづり、先日卒業したばかりの静岡・浜松開誠館高校が、2023年の第105回全国高校野球選手権記念大会に出場した際、スタンドで応援していた写真を投稿。校名の入った白Tシャツ&赤いミニスカート