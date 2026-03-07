リバプールは中2日での“再戦”となっていたイングランド・プレミアリーグのリバプールは現地時間3月6日、FAカップ5回戦でウォルバーハンプトンに3-1で勝利した。直前のリーグ戦での“悪夢”を払拭し、準々決勝へと駒を進めた。両者は今月3日のプレミアリーグ第29節でも対戦。アウェーでの試合に臨んだリバプールはまさかの1-2で敗れ、最下位を相手に勝ち点3を献上する格好となっていた。中2日で行われた敵地での再戦でリバ