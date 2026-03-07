元漫才コンビ「若井ぼん・はやと」の若井ぼんがこのほど、レゲエアーティスト「ＪａｍｅｓＢｏｎｇ（ジェームズ・ボン）」名義での最新作「Ａｒｉｇａｔｏ」を“サンキューの日”の３月９日に配信すると発表した。ぼんは「ＪａｍｅｓＢｏｎｇ」として１９８４年に「商売繁盛じゃ笹持ってレゲエレゲエ河内・鉄砲節／商売繁盛じゃ笹持ってＤＵＢ」、２０１２年に「続々カワチモンド世界最強河内系」などをリリース。２３