◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ（イースト）▽第５節鹿島２―０東京Ｖ（７日・メルスタ）鹿島はＦＷ鈴木優磨の２ゴールで東京Ｖに２―０で勝利し、首位快走となる４連勝で勝ち点を１３に伸ばした。＊＊＊鬼木達監督は「今までより安定感をもってゲームが進められている。攻撃でも守備でも、積極的にボールを受ける、取りに行くことを体現してくれた」と試合を振り返った上で「このゲームに関しては最後、３点目を