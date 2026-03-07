◆春季教育リーグ巨人６―９オイシックス（７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の泉圭輔投手が７日、２軍オイシックス戦に登板し、５回４安打２失点だった。打たれた安打４本はすべて直球を捉えられたもの。「しっかり前にはじかれた。まだまだです」と肩を落としたがスライダー、カットはキレがあり「比較的変化球がよかったから、それが一番の収穫」と前向きに語った。通算１６３登板のうち、先発したのは１試合の