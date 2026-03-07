５日、杭州市で開かれた春季就職説明会の様子。（杭州＝新華社記者／韓伝号）【新華社杭州3月7日】中国浙江省杭州市の人材管理サービスセンターで5日、春の就職説明会が開かれた。企業80社余りが参加し、2300人分以上の求人を提供した。５日、杭州市で開かれた春季就職説明会で参加企業の担当者から説明を聞く求職者（左）。（杭州＝新華社記者／韓伝号）５日、杭州市で開かれた春季就職説明会の様子。（杭州＝新華社記者／韓伝