「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）侍ジャパンの鈴木誠也外野手が３点を追う初回の第１打席で反撃の２ランを放った。１死二塁の第２打席。フルカウントまで勝負を持ち込むと浮いたボールを右翼席にたたき込んだ。決して甘いボールではなかったが、鮮やかな流し打ち。スタンドインを確認するとガッツポーズを繰り出した。初回に先発の菊池がいきなり３失