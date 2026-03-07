◇オープン戦DeNA9―2楽天（2026年3月7日静岡）DeNA・筒香嘉智が楽天・前田健太との久々の再戦で快打を放った。3回2死一、二塁で同点の右前適時打。「素晴らしい投手と対戦できたことは本当に良かった」と振り返った。前田健太が大リーグ移籍する前年の15年まで何度も対戦した好敵手。筒香は5回にも右前適時打を放って2安打2打点。オープン戦は5試合連続安打で打率・429と好調をキープしている。