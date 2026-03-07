【ベローナ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会が６日（日本時間７日）、開幕した。２月のミラノ・コルティナ五輪に続く分散開催で、イタリア北部の三つの会場群で１５日まで続く。イタリアでの冬季パラ開催は２００６年トリノ大会以来、２度目となる。過去最多５５の国・地域から、選手６００人以上が６競技７９種目への出場を予定する。開会式は五輪閉会