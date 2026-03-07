◇明治安田J1百年構想リーグ第5節鹿島2―0東京V（2026年3月7日メルカリスタジアム）鹿島がFW鈴木優磨の2ゴールで連勝を4に伸ばした。前半26分の左CKを頭で流し込み、同終了間際にPKを決めて追加点を挙げた。今季は9得点のうち8得点がセットプレーから生まれており、鈴木も前節・浦和戦に続くCKからの2戦連発。背番号40は「鹿島のセットプレーは相手に脅威を与えている。いいボールが来ているので中は本当に合わせやすい」