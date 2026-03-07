飼い主さんとわんこの心温まる一幕が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で19万2000回再生を突破し、「こんな赤ちゃんすぎることあるの」「めちゃくちゃ幸せな夢見そう」「愛おしすぎて泣ける」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：朝4時、寂しくてベッドに入ってきた犬→抱きしめてあげると…とんでもなく尊い『電池切れの瞬間』】 早朝4時のわんこ TikTokアカウント「milksanmarosan