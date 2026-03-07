菊池は初回3失点の立ち上がりとなった(C)Getty Images日本代表「侍ジャパン」は3月7日に第6回WBC1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）を戦い、先発の菊池雄星は初回からいきなり失点を許した。【動画】鈴木誠也のダイブも届かず…菊池雄星がムン・ボギョンに2点二塁打を浴びる今回がWBC初出場となり気合が入ってきた菊池だが初回、いきなり韓国打線につかまった。1番キム・ドヨンへの初球は154キロを計測。しかし続く2球目