◇オープン戦中日3―2広島（2026年3月7日マツダ）中日の先発・松木平優太は5回を4安打2失点（自責1）とまとめ、勝利投手となった。「カーブが決まって楽な投球になった。開幕ローテーション入りを目標にやっていきたい」。2回1死からモンテロに一発を被弾も、丁寧な投球でゴロを打たせた。育成出身で24年に2勝も、昨季は故障もあって1試合の登板に終わった。23歳の右腕はさらにアピールを続ける。