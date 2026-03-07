◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）３点を追う１回に３番の鈴木誠也（カブス）が右越えの２点本塁打。２３年ＷＢＣは大会直前に負傷離脱しており、ＷＢＣでは自身初の本塁打となった。１９年プレミア１２で３本塁打、２１年東京五輪で１本塁打を放っており、主要３大大会すべてで本塁打を放ったことになる。１９９９年のプロ参加以降で主要３大大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）全てで本塁打をマー