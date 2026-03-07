格闘技イベント「RIZIN」は7日、有明アリーナで今年初戦となる「RIZIN.52」を行った。大島沙緒里（31＝リバーサルジム新宿Me，We）は美人格闘家のケイト・ロータス（27＝フリー）を判定で下した。1ラウンド（R）は大島が中に入り、テークダウン。パンチを打ち込む。ケイトの下からの蹴りを食らうも何とかしのぐ。2Rはケイトは左ハイを見せるが、またも大島がテークダウンしたものの、決定的な場面がつくれない。最終Rはコー