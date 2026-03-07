◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本-韓国(7日、東京ドーム)鈴木誠也選手の2ランで侍ジャパンが1点差に迫りました。初回、先発の菊池雄星投手が韓国打線に捕まり、3者連続でヒットを浴びるなど、3点の先制を許します。それでもそのウラ、先頭の大谷翔平選手が四球で出塁。続く近藤健介選手が内野ゴロの間に進塁し、1アウト2塁の場面となるとここで鈴木誠也選手に打席が回ります。韓国先発のサイドスロー、コ