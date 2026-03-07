プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」は７日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開幕した。日本大震災発生から１１日で１５年。坂本龍一さんが復興への思いを重ねた「八重の桜」を、スペシャルゲストの東北ユースオーケストラの生演奏で演じ、希望と祈りを被災地から発信した。メンテナンス期間を経て８か月ぶりに復帰。新演