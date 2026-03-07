俳優の若葉竜也が7日、大阪市内で開かれた銀杏BOYZの峯田和伸とダブル主演を務める映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（27日公開）の舞台あいさつに登壇。【写真】感激…涙をにじます若葉竜也同作は、1978年の東京に生きる若者たちから広がった、パンク・ロックのムーヴメントを描いた物語。写真家・地引雄一の原作を、田口トモロヲ監督、宮藤官九郎脚本で映画化。地引をモデルにしたカメラマンのユーイチ役に