野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は７日、東京ドームでの１次ラウンドＣ組で韓国と対戦。初回に３点を先制された日本はその裏、鈴木誠也（カブス）の２ラン本塁打で反撃ムードが盛り上がった。先頭打者、大谷翔平（ドジャース）の四球を足掛かりに一死二塁で鈴木に打順が回った。韓国の変則サイドスロー右腕、高永表に対してフルカウントからの６球目、高の得意のチェンジアップ