◆オープン戦オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム）巨人はオリックスに敗れてオープン戦の連勝が３でストップした。荒巻悠内野手（２３）は７回の守備から一塁に入り途中出場。９回２死で回ってきたこの試合最初の打席で古田島から痛烈な右前安打を放った。これで荒巻はオープン戦７打数３安打、打率４割２分９厘に上昇した。荒巻は一、三塁を守れて一塁はダルベック、リチャード、三塁はダルベック、リチャード、