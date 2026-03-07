「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｃ大阪０（ＰＫ４−２）０清水」（７日、ヨドコウ桜スタジアム）Ｃ大阪の元日本代表ＭＦ香川真司が、今季初めてベンチ外となった。アーサー・パパス監督は会見で「（香川は）小さなケガをしている。おそらく長くはかからない。すぐに帰ってくるはずだ」と話し、軽症であることを強調した。香川は前節の長崎戦（２月２８日）までリーグ３試合連続で先発出場していたが、この日はスタンドから観