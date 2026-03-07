¡Ø¿´¤ÎÉÔÎÑ¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¤È¤²¤È¤²¡£/KADOKAWA¡ËÂè10²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿´¤ÎÉÔÎÑ¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à·ëº§20Ç¯ÌÜ¡¢43ºÐ¤ÎÀì¶È¼çÉØ¡¦¸ÕÅí¡Ê¤¯¤ë¤ß¡Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤ÎÉÔÅÐ¹»¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Í£°ì¤Î¼«¿®¤À¤Ã¤¿¡ÖÊì¿Æ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬Âç¤­¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£É×¤Ë¤Ï¸«²¼¤µ¤ì¡¢Ì¼¤Ë¤Þ¤Ç·ù¤ï¤ì¡¢Ã¯¤â¸ÕÅí¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¸ø±à¤ÇÊªÀÅ¤«¤ÊÃËÀ­¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤ä¤¬¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤ÏÄê´üÅª¤Ë²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê