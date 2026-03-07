川口オートのＧＩ「開設７４周年記念グランプリレース」は７日、準決勝戦が行われた。小椋華恋（２７＝川口）は９Ｒでスタートを決め、逃げ切りで１着。準決からのハンデは重化をものともせず、ＧＩ初優出を決めた。「実感はないです。ノア（愛車名）が連れて行ってくれた。ノアがすごいだけ」とマシンをベタ褒めする。「状態は３日目と一緒。（佐藤）励君のアドバイスで調整して、このエンジンに合っている。速い」と仕上がり