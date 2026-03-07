3月7日、阪神競馬場で行われた9R・千里山特別（4歳上2勝クラス・ハンデ・芝2000m）は、松山弘平騎乗の1番人気、クルミナーレ（牡5・栗東・池江泰寿）が快勝した。3馬身差の2着にミカエルパシャ（牡5・栗東・橋口慎介）、3着に2番人気のティムール（牡6・栗東・中竹和也）が入った。勝ちタイムは2:01.0（良）。【阪神6R】メイショウバルクが連勝…ゴール前で差し切り単勝1.7倍の支持単勝1.7倍の支持を集めた松山弘平騎乗の1番人