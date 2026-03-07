3月7日、阪神競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1200m）は、幸英明騎乗の4番人気、メイショウバルク（牡3・栗東・安達昭夫）が勝利した。アタマ差の2着にプルメリアリノ（牝3・栗東・小栗実）、3着に2番人気のマメタンク（牡3・栗東・東田明士）が入った。勝ちタイムは1:11.7（稍重）。1番人気で松山弘平騎乗、ランスオブキング（牡3・栗東・本田優）は、5着敗退。【阪神4R】コントレイル産駒 カットソロが初勝利ディスクリ